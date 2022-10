La Juventus ha rifiutato un’offerta per Locatelli dallo United

I red devils avrebbero provato un inserimento per il calciatore italiano per il mercato estivo. Locatelli però è poi rimasto in bianconero

Su Manuel Locatelli non solo l’Arsenal. Anche il Manchester United avrebbe tentato un approccio per il calciatore azzurro, che in estate sarebbe potuto diventare un red devil. La Juventus ha però rifiutato le avances degli inglesi, trattenendo l’ex Sassuolo.

Non si sa di quanto possa aver offerto il Manchester United, ma considerando la valutazione elevata che fa la Juventus è sicuro che l’offerta sia abbastanza elevata. Offerta però rifiutata, con lo United che poi ha provato un approccio per Adrien Rabiot.

Rabiot non arriva

Finestra estiva di mercato abbastanza complicata per i trasferimenti in uscita dei bianconeri. Il francese non è andato al Manchester United e probabilmente finirà in scadenza, con gli inglesi che hanno provato a prelevare in anticipo di un anno il giocatore.

Le richieste troppo elevate della madre agente, chiedeva 10 milioni annui di stipendio al Manchester United, hanno fatto naufragare ogni trattativa con lo United che poi ha optato per non proseguire. Non è detto che possano riprovarci nuovamente a gennaio, con la Juventus che sarebbe disposta a cedere. Intanto i bianconeri hanno dovuto sopperire alla mancata cessione di Rabiot con quelle di Zakaria e Arthur. Entrambi in prestito e entrambi che potrebbero ritrovarsi nuovamente a tornare in bianconero nelle prossime sessioni. Sia Liverpool che Chelsea non sembrano convinte dei riscatti, ritenuti troppo onerosi per quello che i giocatori hanno per ora offerto in campo.