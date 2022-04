La Juventus ha scelto Raspadori come post Dybala

Giacomo Raspadori spicca in cima alle preferenze bianconere per il post Dybala. La Juventus vede nell’italiano del Sassuolo il futuro

Nella giornata di ieri, la bomba: Nicolò Zaniolo è seguito da vicino anche dal Napoli. Il calciatore attualmente alla Roma sta avendo vari problemi con la società e l’allenatore e a fine stagione potrebbe lasciare. La Juventus, per premunirsi, starebbe pensando di andare direttamente su Giacomo Raspadori.

Il calciatore italiano del Sassuolo convince di più rispetto all’ex Inter, specialmente per questioni comportamentali. E’ noto come Zaniolo non sia propriamente tranquillo e la Juventus vorrebbe evitare teste calde. Raspadori, dunque, sembra essere il prescelto.

Le cifre dell’affare

La trattativa è ancora in fase embrionale, ma visti i rapporti con i neroverdi potrebbe tutto andare a buon fine. La Juventus ne avrebbe già parlato con gli agenti di Raspadori che sarebbero disposti a trasferire il proprio assistito a Torino. Il Sassuolo non è da meno.

Carnevali tempo fa ha ribadito i buoni rapporti con Madama, tanto che potrebbero anche imbastire altri trasferimenti come avvenuto la scorsa estate con Manuel Locatelli. Il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro, cifra che la Juventus potrebbe tranquillamente spendere specialmente se distribuita su più anni. Un’operazione come quella che ha portato Locatelli in bianconero, insomma.

Nicolò Zaniolo, intanto, resta forte nei pensieri bianconeri anche se le ultime vicende potrebbero spingere la Juventus ad evitare il suo ingaggio. Per lui la Roma potrebbe chiedere almeno 40 milioni, ma la concorrenza è folta. Sul giocatore, oltre al Napoli, ci sarebbe anche l’Atletico Madrid che non intende farsi indietro.