La Juventus insiste per l’ingaggio di Domenico Berardi

La Juventus sta lavorando dietro le quinte per chiudere l’obiettivo Domenico Berardi, valutato oltre 30 milioni di euro dal Sassuolo

La Vecchia Signora è consapevole dei tempi, visto che mancano pochi giorni alla fine della finestra di trasferimento. Di conseguenza, il club sta cercando di accelerare il processo in tempi brevi. La Juventus è decisa ad accaparrarsi il suo obiettivo principale, in quanto è una delle scelte preferite dell’allenatore Massimiliano Allegri.

Ma nonostante l’interesse della Juventus per il giocatore, continuano a riecheggiare le parole del direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali. Quest’ultimo ha rivelato di non aver ricevuto alcuna offerta dalla Juventus e che non c’è mai stato un colloquio tra le due parti per il giocatore.

Ancora pressioni

I bianconeri sarebbero intenzionati a provarci fino all’ultimo giorno di mercato, tanto che avrebbero intenzione di riprendere i colloqui ricominciati qualche settimana fa. I bianconeri sono anni che stravedono per Berardi, dopo averlo perso in favore dei neroverdi dove si può dire sia letteralmente esploso. Sembrerebbe per lui, però, il tempo di un salto in un big viste le ambizioni di vittoria del ragazzo. Il talento è tanto, ma ancora non si è potuto mettere in mostra.

Secondo le statistiche, Domenico Berardi ha segnato 12 gol e fornito sette assist in 26 partite per il Sassuolo nella scorsa stagione. Per la Juventus si tratterebbe di una situazione vantaggiosa, visto lo stato di forma dell’attaccante. Il 29enne ha un contratto con il club fino all’estate del 2027. Ma basterebbero 30 milioni di euro per vederlo partire per l’Allianz Stadium di Torino.