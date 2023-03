La Juventus insiste su Guglielmo Vicario

La Juventus starebbe cercando di prendere Guglielmo Vicario dall’Empoli. Il calciatore è attualmente fermo dall’infortunio, ma sta offrendo comunque un ottimo campionato

Non è una novità che la Juventus stia lavorando per completare la successione di Wojciech Szczesny (32 anni) in porta. I bianconeri stanno valutando delle alternative, tra le quali spicca Guglielmo Vicario. Ovvero un portiere che è un vero e proprio pilastro per l’Empoli.

Secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, quest’uomo resta nella lista della spesa della squadra piemontese. Nell’orbita di Napoli, Bayern Monaco e AS Roma, il suo valore di mercato è di 16 milioni di euro. Vedremo quindi quale sarà la strategia della Vecchia Signora per ingaggiare Vicario.

Cosa dice il suo agente?

Intanto, a parlare di mercato è il suo agente, Valerio Giuffrida, che ha detto: “”Futuro Vicario? Lasciamolo recuperare ma non c’è dubbio che sia prima di tutto un ragazzo straordinario. Ha un futuro luminoso davanti ma ogni cosa a suo tempo“.

Le condizioni del calciatore preoccupano Zanetti, che ha espresso nelle scorse settimane il suo rammarico per la situazione. Il giocatore continua a non giocare, ma intanto in campo sta scendendo la sua riserva Samuele Perisan. L’ex Pordenone sta dimostrando di poter essere un portiere di sicuro affidamento, tanto che l’Empoli potrebbe puntare su di lui nella prossima stagione.

Se Vicario dovesse salutare, cosa probabile, l’ex portiere neroverde sarebbe il principale indiziato per il ruolo da titolare. Ovviamente, se dovesse dimostrare di essere valido per la Serie A. In caso contrario, i toscani andranno sul mercato alla ricerca di un nuovo estremo difensore.