La Juventus interessata ad Allan in caso di addio di Ramsey

Dopo un solo anno, potrebbe già terminare, a giugno, l’avventura di Aaron Ramsey con la maglia della Juventus. Il gallese non è stato mai in campo per una partita intera. Al momento si ricordano solo 2 gol in 18 presenze, di cui poche da titolare. Nelle ultime sfide importanti con Napoli e Fiorentina è stato in panchina, senza neanche subentrare.

La Juventus si sta quindi guardando intorno in cerca di un sostituto, e l’ultima pazza idea porta al pupillo di Maurizio Sarri. Stiamo parlando del centrocampista del Napoli, Allan, che pare sul punto di partenza dalla società partenopea. In estate potrebbe quindi esserci questa “lotta” per assicurarsi il forte mediano azzurro. Su di lui c’è anche l’Inter.

Tornando a Ramsey, la società bianconera spera in un buon finale di stagione per ottenere poi un’ottima plusvalenza. L’ex Arsenal è arrivato a costo 0, pagando solo 3.7 milioni di oneri accessori, e ora potrebbe valere almeno 30 milioni di euro.

Ramsey non ha trovato ancora una sua dimensione in questa Juventus. Un po’ il modulo di Sarri 4-3-3 o 4-3-1-2 non lo aiuta molto, considerando anche che c’è molta concorrenza per tre posti, ora è tornato anche Douglas Costa, e ci sono poi i soliti Bernardeschi e Dybala a rendere le cose più complicate al gallese. Ramsey è anche molto soggetto ad infortuni e anche questo non lo aiuta ad essere continuo.