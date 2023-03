La Juventus lancia un ultimatum a Paul Pogba

La telenovela Paul Pogba continua a scrivere capitoli. Il 29enne centrocampista è stato ostacolato da problemi fisici e non è stato in grado di dare il proprio contributo per tutta la stagione. La Juventus sta ripensando al suo futuro e cercherà di fargli accettare una riduzione dello stipendio la prossima estate. In caso contrario, la sua partenza potrebbe essere un affare fatto

La Juventus continua a lottare per risalire la classifica della Serie A dopo i quindici punti persi qualche settimana fa. La squadra di Massimiliano Allegri ha battuto la Sampdoria per 4-2 grazie alla brillante prestazione del centrocampista francese Adrien Rabiot, che è andato a segno due volte e continua a costruirsi la possibilità di diventare un giocatore importante nella prossima finestra di trasferimento estiva.

Un altro dei protagonisti della partita, in questo caso indirettamente, è stato il centrocampista francese Paul Pogba. L’ex giocatore del Manchester United è ricaduto nuovamente nei suoi problemi fisici e continua a non essere in grado di dare il suo contributo a una squadra in cui è arrivato come uno degli acquisti di punta la scorsa estate e in cui ha fatto un po’ di rumore sui radar. Il problema all’adduttore potrebbe tenere Pogba fuori dal campo fino a un mese.

La Juventus chiede una riduzione dello stipendio di Pogba

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è un chiaro segnale della situazione del 29enne. Sotto il titolo “La Juve ci sta, Pogba no”, il quotidiano transalpino fa notare come all’interno dei bianconeri ci sia un forte malessere dovuto ai frequenti problemi del francese. Infatti, la prossima estate si cercherà una soluzione alla sua situazione e si metterà sul tavolo un ultimatum.

Il quotidiano riporta che se Pogba vuole rimanere al club dovrà abbassare le sue richieste di stipendio. La fonte aggiunge che la precedente dirigenza aveva cercato di avvicinare il giocatore per convincerlo a rinunciare ai bonus del club, ma lui ha rifiutato. Non c’è dubbio che la Juventus stia affrontando un problema.