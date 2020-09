La Juventus lavora a uno scambio con il PSG per Draxler

Visti i pochi soldi che stanno girando in questo calciomercato estivo post Covid-19, molte squadre si ritrovano con operazioni bloccate e poca liquidità per terminare le proprie campagne acquisti quando ormai tutti i maggiori campionati europei sono già iniziati da una o più giornate.

Tra le squadre che maggiormente si stanno interessando a calciatori “italiani” c’è proprio il Paris Saint Germain, che è da tempo interessato a Skriniar e a Nainggolan dell’Inter, ma non solo: secondo le ultime indiscrezioni i parigini si sarebbero interessati anche a un calciatore della Juventus per sopperire all’infortunio di Juan Bernat.

La necessità dei francesi è quella di poter dare quante più alternative possibili a Tuchel per poter migliorare il proprio rendimento specialmente in Europa dopo la finale raggiunta nella stagione scorsa, persa poi contro il Bayern Monaco.

Il calciatore al quale si sono interessati i francesi è uno degli esuberi della Juventus di Pirlo: Mattia de Sciglio. Il ventisettenne sarebbe finito nel mirino del PSG che non è però disposto a offrire un conguaglio economico per averlo: Leonardo preferisce, invece, lavorare a uno scambio secco con uno dei pezzi previsti che non hanno fatto bene al Parco dei Principi.

Il calciatore che vorrebbero proporre alla Juventus è Julian Draxler. Il tedesco ex Schalke non ha mantenuto le promesse, e potrebbe rappresentare un profilo di gradimento per Andrea Pirlo. Nonostante il goal realizzato qualche giorno fa contro il Metz, il tedesco ed considerato tra i giocatori partenti: in Bundesliga ci sono molti club interessati a lui, ma la Juventus avrebbe, logicamente, la preferenza.

Un altro club in Italia che si era interessato al calciatore del PSG è proprio l’Inter che avrebbe provato a inserirlo nella trattativa per Nainggolan o per Skriniar.