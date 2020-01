La Juventus lavora al rinnovo di Matuidi, ma per gran parte dei tifosi deve andar via

Non è un periodo semplice per Blaise Matuidi, il centrocampista della Juventus è più volte finito sul banco degli imputati in questa stagione quando le cose non sono andate per il verso giusto e anche dopo la sconfitta con il Napoli gran parte dei tifosi bianconeri gli ha riservato critiche severe.

CAUSE – Alla base dell’astio da parte dei tifosi ci sarebbe la scarsa compatibilità con il gioco richiesto da Maurizio Sarri. L’ex PSG è ritenuto lento, poco tecnico e con scarsa qualità nel palleggio, anche se la società bianconera ha vedute completamente opposte.

RINNOVO – Il contratto di Matuidi scade nel prossimo giugno e la Juventus è al lavoro per il prolungamento contrattuale. I discorsi con Mino Raiola, agente del giocatore, vanno avanti da diversi mesi e a breve potrebbe arrivare la fumata bianca.

RICHIESTA – Il centrocampista per firmare chiede due anni di contratto, quindi fino al 2022, alle stesse cifre percepite attualmente, ossia 3,5 milioni di euro a stagione. Al momento l’offerta di Paratici non va oltre il prolungamento annuale. Possibile che alla fine si decida di inserire il rinnovo automatico per il secondo anno in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze. A riportarlo è IlBianconero.com.