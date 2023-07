La Juventus mette gli occhi sul Napoli

I bianconeri sembrano gradire vari profili provenienti dal Napoli. Potrebbe iniziare un assalto ai giocatori partenopei

Nonostante la vittoria dello scudetto a distanza di 33 anni, il progetto sportivo del Napoli sembra potenzialmente iniziare a scricchiolare e si deve ripartire. Dopo l’annuncio della partenza di Luciano Spalletti, che si prenderà un anno sabbatico, i Partenopei hanno appena perso un altro artefice della vittoria in Italia: Cristiano Giuntoli.

Il 51enne direttore sportivo ha lascuati il club a otto anni dal suo arrivo per approdare alla Juventus. Una sfida titanica per il dirigente toscano, che ha firmato acquisti storici come Victor Osimhen, Kvhicha Kvaratskhelia e Piotr Zielinski.

Vari profili

La Juventus starebbe pensando inizialmente a Piotr Zielinski, oltre al cercare di avvantaggiarsi proprio sui partenopei per alcuni giocatori come Milinkovic-Savic e Domenico Berardi. Sulla situazione Zielinski qualche giorno fa ha parlato Gianluca Di Marzio, dicendo:

“Secondo quanto emerso da Napoli, per provare a liberare in anticipo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli (che vorrebbe liberarsi entro venerdì, altrimenti ci sarebbe bisogno di una deroga), sarebbe emersa l’idea di inserire nella trattativa il cartellino di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, infatti, non rinnoverà il contratto con gli azzurri ed è dunque in uscita dal club. Una situazione che non ha trovato aperture nei confronti della Juventus che, al momento, non ha bisogno di acquistare un calciatore in quel ruolo e resta spettatrice interessata”. Una situazione che sembra dunque poter vergere in favore dei bianconeri che sarebbero intenzionati a ritornare a competere subito per lo scudetto.