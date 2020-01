La Juventus molla Eriksen, Paratici torna su Isco: lo spagnolo a giugno può lasciare il Real

La Juventus si tira indietro dalla corsa ad Eriksen. Il centrocampista del Tottenham ha raggiunto l’intesa contrattuale con l’Inter di Antonio Conte, che ora dovrà trovare l’accordo con gli Spurs. Nonostante l’interesse manifestato negli ultimi mesi, la Juve non sembra aver intenzione di rilanciare, ma preferisce cambiare obiettivo.

RITORNO DI FIAMMA – Stando a quanto riportano i media spagnoli, il club bianconero non ha mai smesso di seguire Isco, centrocampista del Real Madrid. Dopo aver tentato senza successo di portalo a Torino negli anni scorsi, la Juve sarebbe pronta ad un nuovo assalto nel prossimo giugno.

IN PARTENZA? – Se in passato il direttore sportivo Paratici ha dovuto fare i conti con la volontà del Real di non cedere il giocatore, in questo momento la situazione sembrerebbe completamente diversa. Il centrocampista sta trovando poco spazio nell’undici di Zidane e in estate potrebbe partire per ritrovare continuità.

CIFRE – Isco ha più volte manifestato la volontà di lasciare Madrid e dopo un’annata con più ombre che luci potrebbe finalmente essere accontentato. Il Real, però, non farà particolari sconti: per prelevare il trequartista serviranno almeno 50 milioni di euro.