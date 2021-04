La Juventus non molla Giroud: l’attaccante può arrivare a costo zero

La Juventus cerca rinforzi nel reparto avanzato in vista della prossima stagione e non perde di vista i vecchi obiettivi. Il direttore sportivo Paratici continua a seguire con interesse Olivier Giroud, 34enne centravanti del Chelsea.

Il francese è stato vicino ai bianconeri nello scorso gennaio, ma alla fine ha preferito restare a Londra fino alla scadenza contrattuale, prevista nel prossimo giugno.

In questi mesi Giroud ha trovato continuità e i numeri in zona gol sono stati positivi, come dimostrano le 11 reti messe a segno in 27 presenze stagionali. Numeri di tutto rispetto per un giocatore con le valigie in mano.

Nonostante ciò, il rinnovo non arriverà e a giugno il francese sarà libero di trasferirsi altrove a parametro zero. L’occasione per la Juventus è ghiotta ma la concorrenza di certo non manca.

Come riporta Don Balòn, Cristiano Ronaldo non gradirebbe particolarmente l’arrivo del francese, ma la Juve ha comunque intenzione di andare avanti e provare a strappare il giocatore.