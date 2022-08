La Juventus non perde di vista Zaniolo

Nonostante il recente infortunio, la Juventus sembrerebbe non voler far tramontare la pista Zaniolo. Il calciatore può arrivare nelle prossime sessioni

Improbabile che la cessione avvenga in questa sessione di mercato, specialmente per l’infortunio di ieri sera, ma Nicolò Zaniolo sembra essere ancora tra i desideri dei bianconeri. Il calciatore giallorosso si è visto cercatissimo dalla Juventus, che però non ha affondato il colpo anche per via dei rifiuti giallorossi.

Su di lui anche Chelsea e Tottenham, che starebbero provando a convincere i capitolini in tutti i modi ma senza alcun risultato. I giallorossi hanno rispedito ogni offerta la mittente. La Juventus è arrivata a proporre un prestito, ma nulla di fatto.

Troppi infortuni e necessità offensiva

La partita con la Sampdoria ha dimostrato come alla Juventus serva quel qualcosa in più. Gli infortuni di Di Maria e Chiesa sembrano essere già troppi per un reparto che ha bisogno di estro. Vlahovic ieri non è riuscito ad imporsi come avrebbe voluto, complice anche un centrocampo non in forma.

Zaniolo potrebbe divenire una possibilità per Gennaio o per la prossima estate, sempre se la Roma non decida sul serio di rinnovargli il contratto. Il giocatore giallorosso andrà in scadenza nel 2024 e il club vorrebbe rinnovarlo almeno fino al 2026, con un aumento di stipendio a circa 4.5 milioni di euro. Da capire la volontà del giocatore, che potrebbe mettersi di traverso e farsi cedere l’anno prossimo, ad un solo anno dalla scadenza naturale del proprio contratto. Ipotesi gradita dai bianconeri, che potrebbero prenderlo a prezzo stracciato.