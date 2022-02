La Juventus offre 30 milioni per Renan Lodi e Morata

Dalla Spagna riportano un’offerta della Juventus all’Atletico Madrid per Renan Lodi e Alvaro Morata. Si tratta

I bianconeri sarebbero disposti ad offrire 30 milioni di euro complessivi per Renan Lodi e Alvaro Morata. Queste le indiscrezioni riportate da “elgoldigital”. Secondo gli spagnoli la Juventus vorrebbe provare ad acquistare anche il terzino brasiliano, inserendolo nella trattativa per Morata.

La Juventus starebbe pensando di offrire 20 milioni per lo spagnolo, abbassando dunque le pretese dei colchoneros per il riscatto. Gli altri 10 milioni sarebbero indirizzati per l’acquisizione di Renan Lodi. L’Atletico Madrid sembra restio per quest’ultimo, ma la trattativa per Morata sembra in discesa.

Le mosse bianconere e la posizione dell’Atletico Madrid

I colchoneros sarebbero disposti a privarsi di entrambi i calciatori, ma tutto dipenderà dalla modalità e dalle cifre. Per Alvaro Morata i 20 milioni sembrerebbero poter bastare, anche se si continua a negoziare, e la trattativa sembra essere indirizzata sul binario giusto. Discorso differente per il brasiliano. Il giocatore è in scadenza nel 2025, dunque improbabile venga svenduto di troppo. Probabile che i colchoneros chiedano una cifra vicina al suo attuale valore.

Il suo valore di mercato si aggira sui 20 milioni, ma non sta disputando una stagione d’altissimo livello. Spesso e volentieri è entrato a partita in corso. Il crollo del suo valore di mercato è immenso, considerando che solo due anni fa valeva oltre 50 milioni. Il terzino verdeoro potrebbe dunque prendere il posto di Alex Sandro in bianconero. Lo stesso Alex Sandro a cui Lodi in nazionale fa da riserva. La Juventus potrebbe dunque svecchiare le fasce, puntando su un giocatore già conosciuto a livello internazionale.