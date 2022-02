La Juventus osserva Angel Di Maria

Di Maria andrà in scadenza con il Paris Saint Germain a fine stagione. La Juventus osserva con interesse l’evolversi della situazione

L’obiettivo dichiarato da ormai due anni della Juventus è chiaro: svecchiare la rosa e cogliere eventuali opportunità di mercato. Angel Di Maria sembrerebbe essere un papabile obiettivo della dirigenza bianconera.

Il giocatore ha 34 anni – li compie giusto oggi – ma continua ad offrire comunque buone prestazioni. In stagione ha giocato tanto – nonostante la folta concorrenza nella squadra francese – segnando e facendo segnare anche più volte. Prestazioni ottimali, per un giocatore esploso tardi ma che comunque continua a comportarsi bene in campo nonostante l’età.

Un possibile colpo a zero per l’esterno

Il contratto di Di Maria scadrà a Giugno 2022 e il Paris Saint Germain sembrerebbe non essere intenzionato a rinnovarlo. L’età avanzata e la voglia di puntare a prospetti più giovani spingono la società parigina a volersi separare dall’argentino, che ora dovrà cercarsi un’altra squadra.

La Juventus sembrerebbe intenzionata ad osservare la situazione, ma tutto dipenderà dai costi dello stipendio. I bianconeri vorrebbero evitare il ripetersi di situazioni come quelle di Ramsey, Khedira e Douglas Costa. Giocatori dall’indiscutibile talento, ma con stipendi troppo elevati per quello che hanno offerto. Anche visto che hanno passato parecchio tempo fuori per infortunio.

La Juventus potrebbe provarci per l’argentino, magari con un contratto annuale con opzione per il secondo. Più probabile si puntino prospetti più giovani o che si valorizzino quelli già in rosa. Aké e Soulé su tutti, che saranno valutati da Massimiliano Allegri da qui a fine stagione.