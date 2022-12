La Juventus osserva Jonathan David

I bianconeri sarebbero intenzionati a prelevare Jonathan David del Lille. Il canadese potrebbe essere la prima scelta se partisse Vlahovic

Se Dusan Vlahovic dovesse partire dalla Juventus, ipotesi assai lontana al momento ma non da scartare, i bianconeri potrebbero buttarsi su altri profili. Attualmente uno dei preferiti sembra essere Jonathan David, canadese del Lille che tanto bene sta facendo in questa stagione.

Tanto bene da arrivare perfino in Qatar per il mondiale, cosa che lo sta mettendo ancor più sotto i riflettori del calcio mondiale. Il giocatore potrebbe presto trasferirsi altrove, con tante squadre disposte a farsi sotto pur di prelevarlo dai francesi. La Juventus ci pensa anche, ma solo se dovesse partire il serbo.

Prezzo elevato

Il calciatore canadese è valutato circa 50 milioni di euro dal Lille, che si dimostra nuovamente bottega cara. Anche Victor Osimhen fu venduto ad un prezzo altissimo, con i partenopei che chiusero a circa 75 milioni di euro con il Lille.

Intanto sull’avventura in Qatar ha detto: “Volevo solo giocare, divertirmi. Non pensavo nemmeno lontanamente: ‘Un giorno giocherò una Coppa del Mondo con il mio Paese’. Tutto questo era solo un sogno”.

Poi aggiunge: “Ho pensato alla prima partita. A come mi sentirò quando entrerò in campo per la prima volta. Vedere i tifosi, lo stadio e la grande squadra che stai affrontando”. Un calciatore decisamente motivato e che potrebbe fare benissimo con la Juventus. Intanto i bianconeri continuano a cercare di capire se Vlahovic possa andar via o meno, specialmente perché la fila si fa sempre più lunga per lui.