La Juventus patteggia ed evita la retrocessione: multa e solo due punti di penalizzazione?

La Juventus ha deciso di patteggiare. Oggi, quindi, si saprà in via definitiva a cosa saranno condannati i bianconeri in seguito alla manovra stipendi. Attualmente, infatti, la squadra della famiglia Agnelli sta scontando 10 punti di penalizzazione nel massimo campionato italiano, una sanzione che ha portato i bianconeri ad essere fuori dalla UEFA Champions League.

Ora, è in arrivo una nuova sanzione comunque ‘morbida’ rispetto a quanto si prospettava qualche mese fa, anche con la retrocessione in Serie A. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, alla Juventus sarà comminata una pesante multa ed una penalizzazione di due punti in classifica che porterebbero la squadra di Max Allegri in Conference League.

Il portale Mediaset riporta: “Il club bianconero, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha infatti trovato un accordo con la Procura Figc per anticipare il processo relativo al filone “stipendi” – era in programma il prossimo 15 giugno – e accettato una nuova, ridotta, penalizzazione e una multa che, con ogni probabilità, pur non essendo morbidissima, non dovrebbe essere drammatica“.