La Juventus pensa a Coutinho: il brasiliano è in uscita dal Barça

Il mercato estivo entra nel vivo e la Juventus è pronta a portare alla corte di Massimiliano Allegri nuovi innesti per rinforzare la rosa e tornare ai vertici della Serie A dopo una stagione complicata.

La priorità è data alla zona centrale del campo, dove continua il pressing su Manuel Locatelli del Sassuolo, ma si lavora anche per l’attacco e nelle ultime ore è venuto fuori un nuovo nome.

Stando a quanto riporta ESPN, i bianconeri sarebbero sulle tracce di Philippe Coutinho, trequartista del Barcellona e della nazionale brasiliana.

I bianconeri sono interessati, ma non sono gli unici. In Italia c’è la forte concorrenza del Milan, che al momento sarebbe più avanti nella corsa al giocatore, in uscita dai blaugrana.

La Juve, però, non ha intenzione di mollare, Coutinho piace molto al tecnico Allegri e non è da escludere che i bianconeri si possano muovere in maniera concreta nei prossimi giorni.