La Juventus pensa a Donnarumma

Il portiere italiano del PSG inizia ad essere messo in discussione, mentre la Vecchia Signora sogna di ingaggiarlo

Gianluigi Donnarumma è stato uno dei giocatori del Paris Saint-Germain più criticati dai tifosi e dalla stampa negli ultimi tempi, con le prestazioni irregolari del giocatore transalpino che hanno portato a una situazione che potrebbe addirittura portare a un cambio di scenario per il portiere italiano a fine stagione.

Donnarumma sta vivendo una situazione piuttosto complicata al PSG agli ordini di Christophe Galtier, dovendo competere prima con Keylor Navas per la maglia da titolare e poi lasciando molto a desiderare come titolare indiscusso nella squadra francese. Il costaricano ora è andato via, ma il portiere ex Milan continua ad essere tra i più bersagliati. Al PSG sta vincendo abbastanza, ma potrebbe comunque partire con la Juventus che è il club che finora ha mostrato maggiore interesse nell’acquisire i servizi del 24enne transalpino, che sarebbe senza dubbio uno dei grandi colpi del prossimo mercato di trasferimento della Serie A.

L’erede di Buffon

I bianconeri hanno sempre avuto Donnarumma come giocatore perfetto per sostituire Buffon nella porta della squadra piemontese, dovendo puntare in questi anni su uno Szczesny che se è vero che non si è comportato male, non è un portiere fatto per giocare, Non è un portiere fatto per giocare in un club europeo d’élite, cosa che invece accade con Donnarumma che potrebbe prendere la decisione di lasciare il PSG dove non si è mai trovato a suo agio, tornando al calcio per essere la stella della Juventus per la stagione 2023/2024.