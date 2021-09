La Juventus pensa a Leon Goretzka del Bayern Monaco a parametro zero

Il mercato dei calciatori in scadenza nel 2022 è appena iniziato. Quest’anno ci sono state grosse sorprese con trasferimenti di lusso a parametro zero come Lionel Messi o Sergio Ramos solo per citarne alcuni. La Juventus è uno dei club che sta cercando di capire come muoversi e anticipare la concorrenza per portare a Torino un calciatore del Bayern Monaco.

Stiamo parlando di Leon Goretzka, centrocampista ventiseienne che gioca ormai da quattro anni in Bundesliga agli ordini del club bavarese. Il classe ’95 arrivò nel 2018 dallo Schalke 04 e non ha ancora rinnovato il suo contratto che scadrà a giugno 2022: per tanto, la Juventus a partire da gennaio potrà già iniziare a mettersi d’accordo con il tedesco per farlo arrivare a Torino.

La Juventus tuttavia deve prima capire come muoversi nel mercato in uscita e sfoltire la rosa da alcuni profili che vengono ormai considerati “di troppo” dall’allenatore Massimiliano Allegri. Su tutti quelli di Aaron Ramsey e Arthur che non sono mai riusciti a convincere del tutto la piazza bianconera sia per i molti infortuni che per prestazioni non del tutto convincenti.

Le trattative a parametro zero non sono però mai facile. Secondo le ultime indiscrezioni, il Goretzka chiederebbe un contratto di quattro anni a 15 milioni di euro annui (che è la richiesta già formulata dal suo agente alla dirigenza del Bayern).

Il club di Monaco di Baviera ritiene altissima la richiesta del calciatore e per questo motivo non si è ancora arrivati a siglare un nuovo accordo. La Juventus resta alla finestra, ma non solo…