La Juventus pensa al riscatto anticipato di Morata: affare da 45 milioni

Tra le poche note liete di questo inizio di stagione in casa Juventus c’è certamente Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo arrivato in estate dall’Atletico Madrid è in gran forma e i numeri in queste prime uscite stagionali l’hanno ampiamente dimostrato.

Fino a questo momento il centravanti ha collezionato 5 presenze condite da 3 reti e un assist, prestazioni che l’hanno fatto diventare in breve tempo un punto fermo per Andrea Pirlo, chiamato a far convivere lo spagnolo con Dybala e Ronaldo, quando quest’ultimo tornerà a disposizione.

La Juventus ha prelevato Morata in prestito con diritto di riscatto fissato a 45 milioni, ma nell’accordo è prevista anche l’opzione di rinnovo annuale del prestito per altri 10 milioni e successivo diritto di riscatto a 35 milioni.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il centravanti classe 1992 potrebbe essere riscattato dalla Juventus già alla fine di questa stagione qualora continuasse su questi livelli.

Nel caso, invece, dovesse calare da qui al termine del campionato la società rinnoverà solamente il prestito per un altro anno, decidendo se acquistarlo in maniera definitiva al termine della prossima stagione.