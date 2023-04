La Juventus potrebbe avere altri 25 punti di penalizzazione

In Serie A continua il caos legato alle penalizzazioni inflitte alla Juventus. La squadra bianconera è stata travolta da un sonoro -15 punti di penalizzazione legato al “caso plusvalenze“. L’edizione odierna di Libero pubblica un’indiscrezione che riguarda i casi giudiziari della Vecchia Signora.

Secondo quanto detto da Libero, in FIGC starebbe circolando la voce che la Juventus potrebbe essere penalizzata di altri 25 punti a causa della cosiddetta “manovra stipendi”. Una notizia che può essere paragonata ad un fulmine a cielo sereno. La situazione in casa bianconera non è già delle più semplici e un’ulteriore penalizzazione la porterebbe in zona retrocessione.

Con una penalità totale di -40 punti la Juve sarebbe quasi sicuramente condannata al ritorno in Serie B. Ovviamente per ora è solo un’ipotesi, anche perché, sul -15 punti di penalizzazione c’è ancora da attendere la sentenza del collegio di Garanzia del CONI, che potrebbe perfino restituire ai bianconeri i quindi punti sottratti.

Quello che sta accadendo alla “Vecchia Signora” è davvero una situazione singolare. Possiamo dire con la Juve non ci si annoia mai. I bianconeri oscillano da poter avere quaranta punti di penalizzazione a non averne affatto. Analizziamo insieme la classifica di Serie A nei possibili scenari che potrebbero nascere da qui a breve.

Attualmente la Juventus, con i quindici punti di penalizzazione, si trova al settimo posto con 44 punti. Nel caso in cui venisse revocata l’attuale penalizzazione i bianconeri volerebbero al secondo posto. Si troverebbero a -12 dal Napoli prima in classifica ed a +4 dalla Lazio che diventerebbe terza. Infine se la Juve avesse quaranta punti di penalizzazione scivolerebbe nella diciassettesima posizione a pari punti con il Verona, squadra con la quale si giocherebbe la possibilità di restare in A.