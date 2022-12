La Juventus potrebbe cedere McKennie per arrivare ad un terzino

Weston McKennie sembra in procinto di lasciare il bianconero, anche se ci sono ancora discorsi in corso su di lui

Weston McKennie sembra essere il potenziale sacrificato della Juventus nel caso in cui si dovesse muovere qualcosa in uscita per gennaio. Il centrocampista statunitense non è ritenuto incedibile, tanto che i bianconeri avrebbero intenzione di cederlo nel caso in cui arrivasse un’offerta adeguata.

Offerta che potrebbe arrivare dal Tottenham, con Fabio Paratici che ormai un anno a questa parte non ha mai nascosto di vedere nel giocatore ex Schalke 04 un possibile tassello per gli spurs. Intanto la Juventus avrebbe già il prezzo e saprebbe come utilizzare quei soldi.

Bianconeri pronti alla cessione?

La Juventus sarebbe disposta a cedere il giocatore, ma solo a fronte di un’offerta congrua. Il valore stimato per la sua cessione è tra i 30 e i 40 milioni di euro, anche se i bianconeri potrebbero scendere anche sotto queste cifre. L’impressione è che, però, la Juventus non voglia privarsi del giocatore per cifre inferiori ai 30 milioni di euro, dunque sarà complicato trattare.

La Juventus potrebbe però utilizzare quei soldi per andare sul mercato e comprare un terzino. In quel ruolo, infatti, andrà fatto forzatamente un innesto. Alex Sandro saluterà quasi sicuramente e i bianconeri dovranno prendere qualcuno. Bensebaini si allontana sempre più, con la Juventus pronta a cercare in un talento del nostro campionato qualcuno che possa ricoprire il ruolo di terzino. Probabile possa essere Cambiaso, già di proprietà bianconera, o Fabiano Parisi. È corsa a due, quindi, con la Juventus che capirà con il tempo cosa vuole fare.