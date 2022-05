La Juventus potrebbe chiudere tre colpi più uno

Perisic, Pogba, Di Maria e Alessio Romagnoli potrebbero essere i colpi prossimamente in chiusura per la Juventus

I bianconeri si preparano ad un mercato sostenibile e allo stesso tempo carico di colpi. Nella giornata di ieri si è passati dai saluti ai possibili arrivi. Da Dybala e Chiellini ad un quartetto che ora potrebbe arrivare alla Juventus.

Se l’argentino e l’italiano partiranno, infatti, potrebbero arrivare ben quattro colpi a parametro zero. Tre sembrano essere quasi in dirittura d’arrivo – chi più e chi meno -mentre uno di loro è un ritorno di fiamma.

Possibilità in aumento

Il primo è Ivan Perisic, che sembrerebbe avere un principio di accordo con i bianconeri per circa 6 milioni l’anno più bonus fino al 2025. La trattativa è, per il momento, in ghiaccio visto anche che il croato sta ancora trattando con l’Inter per il rinnovo.

Passiamo a Paul Pogba, che nonostante le smentite di Arrivabene ieri potrebbe comunque tornare a Torino. Si lavora su 7, 5 milioni più bonus su base quadriennale. L’entourage del francese spingerebbe per 11 milioni di euro, circa, ma la trattativa potrebbe chiudersi sulle basi della Juventus visti i buoni rapporti con il giocatore.

Sembra essere vicinissimo, invece, Angel Di Maria. La firma sembra solo una formalità e il calciatore argentino sembra poter sposare il progetto bianconero per un anno più opzione per il secondo. Si tratterebbe di un contratto di 7 milioni – con possibili bonus – che potrebbe risultare vantaggioso per entrambe le parti.

Ultimo, ma non ultimo, è Alessio Romagnoli. La trattativa con la Lazio non sembra decollare e il difensore rossonero potrebbe sostituire il connazionale Chiellini proprio a Torino. Resta da capire se ci siano margini di trattativa.