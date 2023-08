La Juventus potrebbe ingaggiare Alvaro Morata in caso di partenza di Kean

È ormai tradizione estiva che la Juventus sia collegata a sempre i soliti due giocatori: Domenico Berardi e Alvaro Morata. Sono due nomi che saltano fuori ogni estate, a prescindere dall’anno, dalla situazione finanziaria della Juve e dalla rosa a disposizione

Nelle ultime due settimane si è parlato di Berardi, anche se negli ultimi giorni le voci si sono attenuate. Ora c’è la seconda parte delle voci, fin troppo note. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky, c’è un grande pezzo del puzzle che dovrebbe essere messo al suo posto se ci sarà un secondo incontro tra la Juventus e Morata.

Ciò avverrebbe se l’attuale attaccante della Juventus Moise Kean – che secondo quanto riferito è oggetto di interesse da parte del Fulham, squadra di Premier League, dopo la partenza di Aleksandar Mitrovic verso l’Arabia Saudita – dovesse lasciare il club bianconero nell’ultima settimana e mezza di mercato estivo. Di Marzio si spinge a dire che la Juve ha prenotato Morata come “soluzione precauzionale” se dovesse vendere Kean in estate.

Estate di emozioni

Morata, che compirà 31 anni a fine ottobre, ha vissuto un’estate altalenante. È stato collegato a un ritorno in Italia, con il Milan e la Roma interessati a riportare il madrileno in Serie A. Nessuna delle due voci si è concretizzata. E, come la maggior parte dei giocatori europei del momento, è stato avvicinato anche dall’Arabia Saudita. Morata, come si può intuire, ha rifiutato i soldi e ha deciso di rimanere all’Atletico Madrid.

La speranza è che se la Juve dovesse puntare su Morata sia in circostanze molto chiare: il suo ruolo sarebbe quello attuale di Kean. Kean non è un titolare, soprattutto se Dusan Vlahovic non verrà ceduto all’improvviso prima del 31 agosto, e questo è il ruolo che dovrebbe avere Morata se dovesse fare il terzo ritorno alla Juventus. Sappiamo tutti che questa è la stessa linea di pensiero che abbiamo avuto con Arek Milik la scorsa stagione, ma dovrebbe essere particolarmente vera per uno dei preferiti di Max Allegri se questo dovesse accadere.