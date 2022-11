La Juventus potrebbe non riscattare Leandro Paredes

Leandro Paredes a fine stagione potrebbe tornare al Paris Saint Germain. Il calciatore argentino sembrerebbe non aver convinto la dirigenza

Dopo averlo corteggiato e cercato a lungo in estate la Juventus potrebbe privarsi di Leandro Paredes. Il calciatore argentino era arrivato con la nomea di quello che avrebbe dovuto dare il salto di qualità al centrocampo bianconero, il regista che Allegri aveva cercato per tanto tempo.

Invece, pochi mesi dopo, sembra esserci la volontà di non riscattare il giocatore che però potrà giocarsi le proprie chances da qui fino a fine stagione per la permanenza. Allo stato attuale delle cose, però, sembra filtrare pessimismo sulla permanenza dell’ex Roma sotto la Mole.

Aria di addio

L’esplosione di Fagioli e la conseguente ritrovata quadra a centrocampo per i bianconeri sembrano spingere Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera verso altri lidi. Leandro Paredes ora non sembra più così indispensabile come si credeva questa estate, tanto che senza di lui i bianconeri sembrano giocare anche bene.

L’argentino è, inoltre, fermo per infortunio da troppo tempo per i gusti dei tifosi che gli preferirebbero Nicolò Fagioli. Il centrocampista italiano è in grande spolvero e dopo le reti a Inter e Lecce è in netta rampa di lancio. Più probabile che la Juventus rimandi al mittente Paredes e provi a rinnovare Adrien Rabiot, a questo punto, nonostante la trattativa sia tanto difficile. Il centrocampista francese chiede tanto e in tal senso non sembra esserci un clima propriamente roseo tra la madre agente e il club bianconero.