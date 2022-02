La Juventus potrebbe riprovarci per Pogba

I bianconeri sembrerebbero essere interessati al ritorno di Pogba. Il calciatore francese andrà in scadenza con il Manchester United

Paul Pogba non rinnoverà con i Red Devils. Ormai sembra cosa praticamente quasi sicura, con il calciatore francese che sarà libero di accasarsi dove preferirà in estate. Il giocatore è da tempo immemore che viene corteggiato dalla Juventus, che non ha mai smesso di osservarlo dal suo addio.

Appare difficile che la trattativa possa concludersi, ma non impossibile. Paul Pogba è seguito anche da altre squadre, con Real Madrid e Paris Saint Germain pronte a sferrare l’assalto decisivo.

Agnelli e quel salto di qualità al centrocampo

In estate continuerà la rivoluzione della squadra. Alcuni giocatori potrebbero partire, tra cui le possibilità di veder via a centrocampo Arthur Melo o Adrien Rabiot. Il calcistore brasiliano dovrà convincere Massimiliano Allegri – bene nelle ultimr uscite – il francese potrebbe essere sacrificato comunque. Il calciatore ex Paris Saint Germain non sembra convincere al meglio e potrebbe esser sostituito con Paul Pogba.

La pista che porta all’ex numero dieci bianconero però sembra colma di ostacoli. Il calciatore percepisce attualmente 15 milioni di euro – all’anno – lordi al Manchester United. Qualche mese fa sembrava volere ancor di più e se il tutto dovesse rivelarsi ancora così, la Juventus mollerebbe il colpo. Il Paris Saint Germain avrebbe offerto 600.000 euro a settimana, cifra inarrivabile per le alte sfere bianconere.

La Juventus dunque potrebbe lavorare su altri profili. I nomi più gettonati sembrano essere quelli di Frenkie De Jong, Sergej Milinkovic-Savic e Youri Tielemans. Il mercato è lontano dunque possibile che arrivi qualcun’altro e che quei tre siano solo meri depistaggi.