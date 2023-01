La Juventus potrebbe vendere Federico Chiesa

Secondo CM, l’Arsenal di Mikel Arteta potrebbe fare un’offerta per l’ala Federico Chiesa, obiettivo del Liverpool e della Juventus, nella finestra di gennaio

Secondo l’agenzia di stampa italiana, Arsenal e Liverpool sarebbero interessate a ingaggiare Chiesa dalla Juventus. I Gunners potrebbero fare un’offerta per l’ala da 54.000 sterline a settimana (SalarySport), definita “incredibile” e “davvero speciale” dalla leggenda italiana Gianluigi Buffon.

CM ha aggiunto che la Juventus, ex vincitrice della Serie A e della UEFA Champions League, potrebbe vendere l’ala italiana a causa di problemi in campo e fuori. Alla Juventus è stata inflitta una penalizzazione di 15 punti per falso in bilancio, come riportato dal The Guardian.

Le ultime

È vero, l’italiano non è ancora al meglio, ma prima o poi ci arriverà. E ha solo 25 anni. Prima dell’infortunio, Chiesa ha brillato per la Fiorentina e la Juventus e ha anche aiutato l’Italia a vincere la finale di Euro 2020. È vero che l’Arsenal ha appena ingaggiato l’ala belga Leandro Trossard, ma c’è sempre spazio in squadra per altri buoni giocatori.

E Chiesa è molto bravo. L’Arsenal potrebbe vincere il titolo della Premier League in questa stagione e forse diventerà un habitué della UEFA Champions League nei prossimi anni. Tutte le squadre di vertice e d’élite hanno più giocatori eccellenti in tutte le posizioni. L’Arsenal dovrebbe puntare a questo. Intanto per il Monza Allegri ha tenuto fuori Chiesa: “Domani è difficile che cambieremo assetto, visto che Chiesa e Cuadrado sono fuori. Il sistema attuale ci ha anche portato a fare tanti punti. Poi quando tutti ci saranno, cambiare non sarà un problema“.