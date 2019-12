La Juventus prenota il colpo per la trequarti: Willian ed Eriksen gli obiettivi

La Juventus é molto attiva sul mercato nelle ultime ore, i bianconeri lavorano in vista di gennaio ma non solo, l’obiettivo è sfruttare le occasioni che si presenteranno nelle prossime settimane.

TREQUARTISTA – Il modulo più utilizzato in questo inizio di stagione da Maurizio Sarri è stato il 4-3-1-2, ma al momento in rosa manca un trequartista di ruolo alle spalle delle due punte. A dir la verità ci sarebbe Aaron Ramsey, ma il gallese non dà garanzie dal punto di vista fisico. Ecco perché il direttore sportivo Paratici guarda al mercato.

OBIETTIVI – Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus ha messo nel mirino Willian del Chelsea ed Eriksen del Tottenham, entrambi in scadenza di contratto nel prossimo giugno e da febbraio liberi di firmare per qualsiasi club. La Juve vuole prelevare uno dei due a costo zero, al momento in pole ci sarebbe il brasiliano, che Sarri ha già avuto modo di allenare al Chelsea.