La Juventus prepara l’offerta per Nianzou

La squadra italiana punta a costruire una rosa competitiva per la prossima stagione

Secondo il quotidiano italiano Calcio Mercato, la Juventus starebbe facendo un’offerta per Tanguy Nianzou nella prossima finestra di mercato estiva, nel tentativo di far partire il proprio progetto di ricostruzione con il piede giusto.

La squadra italiana punta a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione e vuole aggiungere giovani talenti che possano diventare la spina dorsale del club a lungo termine. E il nome di Tanguy Nianzou ha iniziato a suonare con forza.

La Juventus entra in lizza per Nianzou

Il difensore centrale francese è una delle grandi rivelazioni della stagione in LaLiga ed è diventato un elemento fondamentale del Siviglia di Jorge Sampaoli. Le sue prestazioni sono state sensazionali al punto da attirare l’attenzione di diverse squadre della massima serie come Inter e Milan.

Il Siviglia sta attraversando un momento economico complicato, quindi vorrebbe vendere i giocatori per avere un’entrata importante. L’intenzione sarebbe quella di venderlo per 25 milioni di euro, cinque in più di quelli investiti all’epoca. Calciomercato.com ha fatto, intanto, il punto della situazione: “Tanguy Nianzou è una delle più belle sorprese del Siviglia e non a caso il difesnore centrale classe 2002 francese è già un grande obiettivo di mercato. Acquistato dal Siviglia dal Bayern per 20 milioni è finito nel mirino di numerosi club europei fra cui, secondo la stampa spagnola, di Inter, Milan e Juventus”. Il giocatore potrebbe dunque arrivare in Italia nel caso in cui arrivasse l’offerta giusta agli andalusi, che cederebbero ben volentieri.