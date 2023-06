La Juventus prepara un’offerta per Milinkovic-Savic

I bianconeri vorrebbero approfittare del basso prezzo di acquisto del giocatore serbo per cercare di acquisire i suoi servizi quest’estate

Sergej Milinkovic-Savic ha tutte le carte in regola per diventare uno dei grandi protagonisti della finestra di mercato della Serie A: l’uscita del centrocampista serbo della Lazio dal club romano, con cui ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, ha fatto abbassare il suo prezzo e quindi l’interesse di squadre come la Juventus, che sarebbe disposta a lanciare un’offerta importante per il 27enne balcanico.

Tale è l’ossessione della Vecchia Signora per il giocatore balcanico, che è più che disposta a lanciare un’offerta imbattibile per l’acquisto di Milinkovic-Savic, potendo mettere sul tavolo circa 50 milioni di euro, che servirebbero alla squadra romana per lasciar partire il giocatore 26enne, che recentemente è stato anche nel mirino di altri colossi europei come PSG e Milan, che potrebbero rimanere con il miele sulle labbra dopo l’apparizione dei bianconeri.

Aumento salariale significativo

La squadra italiana aumenterebbe anche sensibilmente il suo stipendio attuale alla Lazio, il tutto con l’idea di convincere Milinkovic-Savic a decidere di continuare a giocare in Serie A per diventare uno degli acquisti di punta della Juventus per il 2023/2024, con le prossime settimane che saranno fondamentali per determinare il futuro del potente centrocampista serbo, che potrebbe essere uno dei più grandi colpi di scena della finestra di trasferimento del calcio che si aprirà il 1° luglio 2023. Intanto, continua a tenere banco il caso Rabiot, che se dovesse finire per essere rinnovato escluderebbe l’arrivo del calciatore serbo.