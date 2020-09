La Juventus preparara il piano B a Suárez: tutto su Duván Zapata

L’affare Luis Suárez alla Juventus sembrava praticamente chiuso, poi ci si è messa di contro la burocrazia: problemi di passaporto, esami di certificazione linguistica di italiano ed ecco che l’uruguaiano ancora non è potuto sbarcare a Torino, facendo preoccupare tutta la dirigenza bianconera che vuole prendere un attaccante per sopperire alla partenza di Gonzalo Higuaín.

La trattativa con il Barcellona è tutt’altro che chiusa, ma è logico che i bianconeri devono cautelarsi e pensare a un piano B qualora i problemi legali dovessero risultare insormontabili e l’acquisto del blaugrana rivelarsi troppo complicato.

Nella ricerca di un nuovo attaccante, la Juventus potrebbe cambiare profilo di giocatore e puntare ancora una volta su un gran conoscitore della Serie A invece che su un calciatore di esperienza internazionale: stiamo parlando di Duván Zapata dell’Atalanta.

A corroborare questo rumour, è la notizia dell’acquisto dell’Atalanta che ha chiuso per Sam Lammers del PSV Eindhoven. Il centravanti olandese è atteso a giorni per le visite mediche e costerà alla Dea una cifra vicina ai nove milioni di euro più bonus. Nell’ultima stagione, Lammers ha messo ha segno due goal in 7 presenze, ma l’anno precedente realizzò ben 19 reti.

In questo senso, l’Atalanta potrebbe aver effettuato quest’operazione conscia della possibilità di perdere il suo centravanti colombiano. La scorsa stagione Zapata ha marcato per ben diciotto volte il cartellino in 28 presenze. Alla Juventus potrebbe fare il salto di qualità e garantire peso e goal andando a sostituire un profilo simile a quello del Pipita.