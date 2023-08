La Juventus presenta un’offerta formale per Zaniolo

Il centrocampista italiano vuole tornare in Italia dopo sei mesi a Istanbul. La Juventus sembra intenzionata a trattare con il Galatasaray

Una notizia che ha scosso il mondo del calcio, riporta che la pista tra Nicolò Zaniolo e il club turco Galatasaray potrebbe essere sul punto di separarsi, a soli sei mesi dal suo arrivo. Secondo le ultime notizie, il giovane talento italiano potrebbe essere in viaggio verso una nuova destinazione: la Juventus.

Le voci di un possibile trasferimento si sono intensificate nelle ultime settimane, e fonti vicine al club suggeriscono che le trattative sono in corso. Secondo Fanatik, la Juventus avrebbe presentato un’offerta finale di 30 milioni di euro per Zaniolo, compresi i bonus. Sebbene questa cifra sia inferiore alla clausola rescissoria di 35 milioni di euro prevista dal suo contratto, sembra che possa essere sufficiente per convincere il Galatasaray a liberare l’ex giocatore della Roma.

Dopo sei mesi, il ritorno in Serie A

Nicolò Zaniolo, noto per la sua versatilità in campo e per la capacità di sbilanciare le difese, è arrivato al Galatasaray con grandi aspettative all’inizio dell’anno. Tuttavia, la sua permanenza nel club è stata breve e sembra che la sua avventura in Turchia possa concludersi prematuramente.

Se il trasferimento dovesse andare in porto, la Juventus si assicurerebbe i servizi di un giovane talento promettente che potrebbe rafforzare la propria rosa. Nel frattempo, il Galatasaray ha l’opportunità di recuperare una somma considerevole per un giocatore che ha avuto appena il tempo di dimostrare il suo valore in squadra.