La Juventus “pronta” a offrire al Chelsea lo scambio di Zakaria in estate

La Juventus offre al Chelsea il centrocampista svizzero Denis Zakaria come contropartita di Mateo Kovacic

La Juventus è pronta a offrire Denis Zakaria al Chelsea quest’estate, ma solo se Mateo Kovacic sarà incluso nell’affare, secondo quanto riportato di recente.

Zakaria è attualmente in prestito a Stamford Bridge e negli ultimi tempi si è reso protagonista di alcune solide prestazioni dopo un inizio lento a West London. Secondo Calcio Mercato Web, la Juventus sarebbe disposta a separarsi dallo svizzero in modo permanente quest’estate, ma vorrebbe in cambio Kovacic.

L’affare sembra improbabile, visto che Kovacic è uno dei primi nomi sulla lista dei convocati di Graham Potter quando è in forma, con la sua rara combinazione di passaggi progressivi e dribbling resistente al pressing, un’enorme risorsa per l’ex boss del Brighton. Potter non ha nascosto la sua ammirazione per Zakaria, lodando in passato la professionalità e l’etica del lavoro del 26enne.

Potter preferisce lo svizzero

“Ogni volta che Denis ha giocato, non ci ha mai deluso”, ha detto Potter a dicembre. “Ha giocato in Champions League contro lo Zagabria e ha segnato, quindi ha dimostrato la sua qualità.”È rimasto professionale, ha lavorato molto duramente ed è per questo che ha avuto la sua ricompensa [contro il Bournemouth] con una prestazione decente e un contributo alla vittoria”.Poi ha aggiunto: “Ho già detto che deve essere paziente perché abbiamo delle buone opzioni a centrocampo.”Bisogna ricordare che nelle prime partite non abbiamo perso, quindi è stato difficile per lui avere questa opportunità”.