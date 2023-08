La Juventus prova a prendere Valentin Barco

Il Brighton sembra vicinissimo a Valentin Barco, ma con una Juventus che potrebbe improvvisamente superare gli inglesi nella corsa all’acquisto

La prima squadra che vuole gettarsi su Barco è ancora la Juventus. A Torino sono alla ricerca di un futuro sostituto di Alex Sandro e ritengono che per età, prezzo e prestazioni, il ‘Colo’ abbia le condizioni per diventare il nuovo terzino del club di Serie A italiano.

Secondo fonti, l’altra squadra che vuole Valentin Barco è il Manchester City. Pep Guardiola ha un debole per i giovani argentini come Julian Alvarez e Maxi Perrone e ha chiesto alla dirigenza del club inglese di fare uno sforzo per assicurarsi l’ingaggio del ‘Colo’ per il futuro. Il Brighton al momento, però, è il club che sembra più vicino all’acquisto.

La situazione

La realtà della situazione di Valentin Barco è che ha un contratto con il Boca Juniors fino al 31 dicembre 2024 dopo il rinnovo firmato qualche mese fa. Inoltre, la clausola è di 10 milioni di dollari, una cifra facile da pagare per grandi club come Juventus e Manchester City con il Brighton che sembra disposto a spendere pur di averlo.

Non è la prima volta che il futuro di Valentín Barco viene discusso in Europa. Qualche mese fa, il Getafe voleva acquistare il cartellino del difensore argentino per quattro milioni di euro, ma il Boca Juniors ne chiese uno in più e l’operazione finì per essere troncata sul nascere. Ora tutte tornano alla carica, anche se la sensazione è che tutto possa essere rimandato di qualche mese.