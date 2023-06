La Juventus prova a rinnovare Rabiot, ma si inserisce il Barcellona

Il giocatore francese ha terminato il suo contratto con la Juventus e Xavi avrebbe raccomandato il suo ingaggio

Il Barcellona continua a cercare sul mercato nuove opzioni a costo zero per migliorare la rosa allenata da Xavi Hernandez dopo l’addio di Sergio Busquets, recuperando ora la voglia di una vecchia conoscenza come è il centrocampista francese Adrien Rabiot, che già nel 2019 era stato molto vicino ad approdare al Camp Nou, ma la firma non avvenne a causa delle altissime aspettative del giocatore francese, che successivamente si diresse alla Juventus.

Tuttavia, il 27enne francese non ha reso come ci si aspettava in bianconero, il che ha alimentato ogni tipo di voce su una sua possibile partenza dalla Serie A, con un buon numero di squadre interessate a ingaggiarlo, tra cui il Barcellona, che sarebbe ben posizionato per approfittare del contratto del giocatore in scadenza il 30 giugno e ingaggiarlo a costo zero al di là del bonus d’ingaggio e dello stipendio da percepire.

La Juventus cerca il rinnovo

Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, avrebbe chiesto il rinnovo di contratto di Rabiot visto il buon livello mostrato dal centrocampista in questa stagione, con incontri tra le due parti che non sono andati come la Vecchia Signora si aspettava, lasciando come unica questione in sospeso se il giocatore francese deciderà finalmente di continuare con la squadra piemontese, o tentare la fortuna in un altro grande campionato europeo come quello spagnolo con il Barcellona, che sarebbe senza dubbio uno dei grandi colpi del mercato dei trasferimenti.