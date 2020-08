La Juventus proverà a chiedere Rafael Leão al Milan per rinforzare l’attacco

La Juventus è già al lavoro per puntellare il reparto offensivo per la prossima stagione: c’è bisogno di un altro calciatore da affiancare a Dybala e a Cristiano Ronaldo con garanzie di buona sinergia ma anche di qualche goal. Anche se non sembrerebbe un nome così altisonante, pare che la dirigenza della Juventus si stia interessando al portoghese del Milan Rafael Leão.

Quest’anno l’ex Lille ha totalizzato 31 presenze in Serie A e ha messo a segno 6 reti. Le sue prestazioni sono comunque state altalenanti e non sempre è stato titolare dell’undici rossonero: per questo motivo starebbe cercando una nuova sfida.

Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb la dirigenza bianconera si sarebbe messa in contatto con il suo agente Jorge Mendes per capire se ci sono i presupposti per un trasferimento già in estate.

Uno dei problemi che non convince l’entourage del giocatore (ma anche lui stesso) è la difficoltà di trovare un posto nell’undici titolare della Juventus. Sicuramente Leão non farebbe parte della formazione tipo da schierare nei big match o in Champions League e questo sarebbe un grande freno nell’operazione.

Tuttavia, il trasferimento alla Juventus gli darebbe comunque maggiori possibilità di crescita per giocare al fianco del suo connazionale Cristiano Ronaldo e anche maggiori opportunità di alzare un trofeo a fine stagione. Al momento, il Milan non ne vuole sapere di cederlo e lo farà solo di fronte a un’offerta irrinunciabile.