La Juventus proverà a dire la sua nella telenovela estiva per Sané

Ultimamente moltissimi talenti della Premier League si stanno trasferendo in Italia per rinforzare le squadre della Serie A. La Juventus quest’estate ha acquisito Ramsey a parametro zero e l’Inter ha acquistato vari giocatori tra cui Lukaku, Sánchez e Young (tra l’altro tutti dal Manchester United). È una tendenza destinata a continuare nel tempo, almeno stando alle ultime voci riguardanti il club bianconero.

Paratici ha già piazzato il colpo Kulusevki per giugno strappandolo proprio all’Inter che ne era altresì interessata, ma per il resto non ha acquistato nessun calciatore a gennaio preferendo lasciare a Sarri praticamente la stessa rosa autunnale (con l’eccezione della vendita di Emre Can, che comunque non era stato inserito in lista Champions). A giugno, però, sono tutti convinti che la Juventus interverrà pesantemente sul mercato per provare a dare a Cristiano Ronaldo compagni ancora più di alto livello.

Negli ultimi giorni ci sono state le indiscrezioni di Paul Pogba che tornerebbe volentieri in bianconero (corte di Florentino Pérez permettendo) e del difensore Virgil Van Dijk, che secondo il Sun sarebbe nel mirino della Juventus. Adesso il nome nuovo arriva nuovamente da Manchester, sponda City.

Il nome che sarebbe finito sui taccuini dei dirigenti bianconeri sarebbe quello di Leroy Sané, esterno classe 1996 attualmente agli ordini di Pep Guardiola. In estate, i Citizens rifiutarono 100 milioni di euro dal Bayern Monaco, ma il prezzo del suo cartellino si è sensibilmente abbassato per via del suo grave infortunio ai legamenti del crociato. In questa stagione, infatti, il tedesco ha giocato solamente 13 minuti in Community Shield. Per questa ragione si pensa che Guardiola possa lasciar andare l’esterno per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. A quel punto è probabile che Sarri pensi di sacrificare uno tra Douglas Costa o Bernardeschi (che comunque è uno dei probabili partenti a giugno).