La Juventus punta a Kessie, mentre Pogba valuta l’offerta del campionato saudita

Secondo il Corriere della Sera, la Juventus vuole ingaggiare il centrocampista del Barcellona Franck Kessie quest’estate

Il centrocampista Paul Pogba sta pensando di trasferirsi in Arabia Saudita e la Juve avrà bisogno di un sostituto in caso di partenza. Gli infortuni hanno ostacolato Pogba nella scorsa stagione e il suo contributo al club torinese è stato minimo dopo il suo trasferimento gratuito dal Manchester United.

La Juventus è disposta a ridurre le perdite e a vendere il francese. È uno dei giocatori che guadagnano di più. I bianconeri cercheranno Kessie, che vanta un’ampia esperienza in Serie A grazie ai suoi trascorsi con il Milan e l’Atalanta.

Un mercato pazzo

Kessie ha lasciato i rossoneri per trasferirsi al Barcellona, ma è rimasto in panchina per gran parte della stagione. È stato dietro a Gavi, Pedri, Frenkie De Jong e Sergio Busquets. Il Barca ha lasciato andare Busquets, ma ha aggiunto Ilkay Gundogan e Oriol Romeu alla squadra. La concorrenza a centrocampo è forte.

Il dinamo ivoriano box-to-box aveva intenzione di rimanere nel club catalano, ma il Barca aveva altri piani. Nonostante i piani di trasferimento della Juventus, il Barcellona vuole fare uno scambio con l’Atletico Madrid per Joao Felix. Il trasferimento coinvolge Kessie e Ferran Torres.

L’attaccante portoghese ha dichiarato il suo amore per i campioni della Liga, facendo arrabbiare il suo club.L’Atletico vuole cederlo ma chiede 100 milioni di euro, cifra che la maggior parte dei club non è disposta a pagare. L’unica offerta ricevuta è quella dell’Aston Villa.Kessie ha anche offerte dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, ma il ritorno in Serie A probabilmente lo alletta.