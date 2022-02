La Juventus punta Gnabry oltre a Zaniolo

I bianconeri starebbero puntando Gnabry del Bayern Monaco per la prossima estate. Il calciatore andrà in scadenza nel 2023

A sganciare la bomba sono i colleghi di Sky Germania, secondo cui la Juventus sarebbe sulle tracce di Serge Gnabry. Il giocatore classe ’95 ha buon mercato in Europa, con svariate squadre su di lui.

Sky Germania parla di Liverpool, Real Madrid, Barcellona, Manchester United e – per appunto – la Juventus in corsa per il talento tedesco del Bayern Monaco. Il calciatore ha ancora davanti a sé un anno di contratto, ma non è detto che possa rimanere in Germania.

Una folta concorrenza e la posizione del Bayern Monaco

Gnabry è uno dei nomi sulla lista di Cherubini e Arrivabene per l’estate, il calciatore potrebbe essere la mossa a sorpresa dei due dirigenti bianconeri. Il Bayern Monaco sembrerebbe non volersi privare di Serge, ma vista l’abbondanza in quel ruolo è probabile che qualcuno possa comunque partire.

Sicuramente l’esplosione di Musiala – per cui i bavaresi hanno una corsia di preferenza vista la giovane età – chiude spazi di permanenza per Gnabry. Il calciatore guadagna 9 milioni di euro a stagione, cifra piuttosto alta per la Juventus che sta cercando di abbassare il monte ingaggi. Più probabile dunque che si valutino altri profili, con una lista mercato piuttosto lunga e in cui spicca il nome di Nicolò Zaniolo.

Il calciatore giallorosso è nelle preferenze della dirigenza bianconera, specialmente per età e costi. Il calciatore guadagna attualmente 2 milioni senza contare i bonus e potrebbe venir via dalla capitale per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. La Roma vorrebbe rinnovarlo, ma la Juventus è in agguato.