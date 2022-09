La Juventus punta Nico Williams, ma l’Athletic…

Nico Williams può essere il nuovo obiettivo di mercato della Juventus. Il calciatore però potrebbe finire blindato dall’Athletic Bilbao

Angel Di Maria saluterà a fine stagione, già lo sappiamo, e i bianconeri stanno cercando qualcuno che possa sostituirlo degnamente. Ad oggi il Fideo ha raccolto più panchine e tribune piuttosto che campo, con l’espulsione dell’ultima giornata che suona come un campanello d’allarme per i bianconeri.

Il calciatore è croce e delizia della squadra di Massimiliano Allegri, che è sempre più condizionata dal morale bassissimo dello spogliatoio. Servirà un incentivo in più per continuare la stagione nel migliore dei modi, con Di Maria però già certo di salutare.

Nico Williams nel mirino

Il calciatore potenzialmente tra i papabili del momento è Nico Williams, fratello di Inaki che sta vivendo un ottimo avvio di stagione con la maglia dell’Athletic Bilbao, tanto da essersi guadagnato gli occhi di tante squadre.

L’esterno spagnolo classe 2002 continua a stupire, con 2 reti in stagione. Attualmente ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, con l’Athletic Bilbao che punta ad aumentarla per non rischiare di perderlo già nella prossima sessione di mercato. La probabilità che ciò avvenga è abbastanza elevata, sopratutto perché su di lui ci sono gli occhi anche della Premier oltre che delle big di Liga. Gli spagnoli puntano all’aumentare la clausola già in questa stagione, specialmente perché vorrebbero trattenere sia lui che sia suo fratello Inaki il più possibile. Intanto dalla Spagna arrivano conferme: la Juventus lo vuole e sarà difficile che si fermi ad un singolo no.