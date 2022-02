La Juventus punta Ospina come post-Perin

Dovesse partire Perin, la Juventus punterebbe Ospina del Napoli come suo sostituto. Il Colombiano andrà in scadenza

Nonostante un inizio di stagione non propriamente formidabile, le prestazioni di Wojciech Szczęsny sono migliorate. A tal punto da farlo rigenerare a suon di ottime prestazioni in questa stagione. Se però il posto da primo portiete della Juventus non sembra a rischio – per ora – quello del secondo potrebbe esserlo. Mattia Perin potrebbe lasciare per cercare spazio – è ancora giovane e vorrebbe giocare per arrivare al mondiale – e a sostituirlo potrebbe essere David Ospina del Napoli.

Il calciatore Colombiano andrà in scadenza il prossimo Giugno e i bianconeri potrebbero sfruttare la cosa per inserirsi tra lui e il Napoli. Non è però l’unica pista sondata.

Il casting per il dodicesimo uomo bianconero

Mattia Perin andrà anche esso in scadenza a Giugno 2022. In piena età di consacrazione potrebbe volere giocare altrove con la dirigenza Juventina che lo asseconderebbe con piacere. Al suo posto oltre al profilo di David Ospina si sta pensando ad altri giocatori.

Nella lista della Juventus vi sono nomi come quello di Salvatore Sirigu, Emil Audero e Marco Carnesecchi. Sirigu sembra proporre un usato sicuro, con Audero che potrebbe essere un cavallo di ritorno apprezzato e Carnesecchi una scommessa per il futuro.

Non è detto che però la Juventus potrebbe scegliere di rinnovare il contratto dell’ex Genoa, che però sarebbe fattibile solo se si abbassasse lo stipendio. Le due parti si parleranno presto, vista anche la necessità di rinnovare Cuadrado con cui Perin condivide il proprio agente.