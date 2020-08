La Juventus punta Rodrigo de Paul per rinforzare l’attacco

Stasera la Juventus affronterà il Lione in una delle gare decisive per valutare la sua stagione nonché il suo allenatore Maurizio Sarri. Tuttavia, la dirigenza bianconera è sempre al lavoro per puntellare la rosa in occasione della prossima stagione che inizierà a settembre.

Secondo quanto riportava l’edizione di oggi de “Il Corriere di Torino”, uno dei giocatori finiti nel punto di mira degli osservatori della Vecchia Signora è Rodrigo de Paul dell’Udinese. Il classe 1996 arrivò in Friuli dal Valencia nel 2016, prodotto del vivaio del Racing de Avellaneda.

In questa stagione, il nazionale argentino ha totalizzato 35 presenze mettendo a segno 7 gol e distribuendo 6 assist. Il suo rendimento è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni, garantendogli non solo gli occhi dei grandi club su di lui, ma anche una fissa chiamata nella nazionale albiceleste in cui si trova spesso a giocare con Lionel Messi.

Trattandosi di un giocatore il cui valore è decisamente in aumento, la dirigenza friulana non accetterebbe offerte inferiori ai 40 milioni di euro per il suo attaccante e fantasista capace di svariare su tutto il fronte d’attacco.

A renderlo un giocatore molto appetibile è sia la sua capacità finalizzativa che la sua abilità nel rifinire la giocata e servire l’assist vincente ai compagni. Alla Juventus, oltre che con Cristiano Ronaldo, ritroverebbe il suo compagno di Nazionale Paulo Dybala.