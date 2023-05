La Juventus punta su Teun Koopmeiners

Il giocatore olandese dell’Atalanta è un potenziale arrivo alla Vecchia Signora su espresso ordine di Massimiliano Allegri

La Juventus è concentrata sul rafforzamento della rosa per la prossima stagione e uno dei giocatori su cui sta puntando maggiormente come potenziale acquisto è il centrocampista olandese dell’Atalanta Teun Koopmeiners, per il quale potrebbe addirittura essere stata avviata una trattativa per quello che sarebbe senza dubbio uno degli acquisti più importanti per la Vecchia Signora per avviare un’importante ricostruzione della rosa.

Koopmeiners, 24 anni, si è imposto come protagonista della Serie A italiana in questi due anni all’Atalanta, club al quale è arrivato nel 2021 dall’AZ Alkmaar in cambio di 14 milioni di euro, essendo le sue grandi prestazioni nella squadra bergamasca ciò che lo ha reso un giocatore ambito da diversi club europei, essendo la Juve la prima che avrebbe pigiato sull’acceleratore per cercare di chiudere il prima possibile il suo ingaggio ed evitare così un’offerta massiccia con altre squadre che potrebbero avere lo stesso obiettivo nel mercato dei trasferimenti.

L’Atalanta si sfrega le mani

Anche se l’offerta della Juventus non è stata confermata ufficialmente, si prevede che il club italiano presenterà una proposta allettante per convincere l’Atalanta a cedere la sua giovane stella, dando così alla squadra italiana un’opportunità d’oro per incassare il centrocampista olandese, che ha realizzato sette gol e tre assist in 31 presenze in questa stagione, spalancando la porta alla Juventus che cerca di riconquistare il trono nazionale perso tre anni fa nel 2023/2024. L’anno prossimo potrebbe essere quello utile per la rinascita.