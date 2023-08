La Juventus punta su tre giocatori del Real Madrid

La dirigenza bianconera intende approfittare dell’amichevole di ieri tra Juventus e Real Madrid per interessarsi al possibile ingaggio di tre giocatori del Real Madrid: i difensori Álvaro Odriozola e Ferland Mendy e il versatile Lucas Vázquez

Real Madrid e Juventus si sono incontrate in quella che sarà l’ultima amichevole dei Los Blancos prima dell’esordio in campionato. L’incontro ha permesso a Carlo Ancelotti di continuare a definire il piano con cui intende affrontare la prima partita della stagione 2023-2024, contro l’Athletic Club (il 12 agosto).

La squadra italiana ha voluto approfittare dell’incontro anche per mettere a punto la preparazione in vista dell’imminente inizio della campagna acquisti e, allo stesso tempo, per interessarsi alla situazione di un massimo di tre giocatori delle Merengues. Secondo Defensa Central, i dirigenti del club hanno avuto l’intenzione di chiedere alla dirigenza spagnola informazioni sulla situazione di Álvaro Odriozola, Ferland Mendy e Lucas Vázquez.

La prevedibile reazione dei Blancos

In linea di principio, la dirigenza blanca ha intenzione di valutare con attenzione in particolare di Odriozola, che non trova spazio nei piani di Carlo Ancelotti. Nel caso di Mendy, il tutto avverrebbe a scapito di un’offerta davvero allettante, visto che il club dovrebbe poi andare a caccia di un sostituto.

Un’eventuale partenza di Lucas sembra più complicata, perché il giocatore è, al momento, un giocatore con un ruolo ben preciso in prima squadra. Il giocatore di Curtis è l’unico sostituto di Dani Carvajal, il cui infortunio potrebbe metterlo fuori gioco in qualsiasi momento, costringendo il tecnico italiano a improvvisare soluzioni di emergenza che non sempre piacciono ai giocatori interessati.