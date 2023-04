La Juventus punta tutto su Edouard Mendy

l portiere senegalese è il preferito della Vecchia Signora per sostituire Szczesny, nel caso in cui il polacco lasci Torino a fine stagione

La Juventus ha puntato sulla prossima estate per effettuare un ricambio generazionale al fine di avviare un nuovo progetto sportivo che permetta alla Vecchia Signora di tornare a lottare per tutti i titoli, con il portiere che è uno dei ruoli che la squadra guidata dal tecnico italiano Massimiliano Allegri cercherà di rinforzare a tutti i costi, avendo pensato all’arrivo del senegalese Edouard Mendy del Chelsea.

Il 30enne portiere ha perso il posto nella formazione titolare del Chelsea in questa stagione dopo l’arrivo di Graham Potter e poi di Frank Lampard in panchina, avendo giocato pochissimi minuti in questa stagione ed essendo stato nettamente surclassato da Kepa Arrizabalaga, le cui prestazioni sono di gran lunga superiori a quelle del giocatore africano, il che significa che l’ex giocatore dello Stade Rennes è probabilmente in uscita da Stamford Bridge in vista della prossima stagione, a quel punto la Juventus entrerebbe in azione per acquisire i suoi servizi.

Un interesse di lunga data

Edouard Mendy è sempre stato un portiere che è piaciuto alla dirigenza sportiva della Juventus, essendo addirittura il favorito all’epoca per la sostituzione di Gianluigi Buffon, puntando successivamente sul polacco Wojcech Szczesny, che sembra avere i giorni contati allo Juventus Stadium o quantomeno a farlo dall’undici titolare, essendo il portiere senegalese il prescelto per prendere quel posto e protagonista di uno dei movimenti più eclatanti del mercato trasferimenti della Serie A.