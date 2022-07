La Juventus resta così in difesa? Intanto Kimpembe può restare in Francia

Presnel Kimpembe potrebbe clamorosamente rimanere al Paris Saint Germain. La Juventus, intanto, non sembra intenzionata ad acquistare altri difensori

I bianconeri, alla fine, potrebbero anche non acquistare nessuno. Da Torino emerge la voce che Massimiliano Allegri e i suoi potrebbero optare per non spendere ulteriori soldi per la difesa, contando anche che il reparto potrebbe essere considerato al completo.

Contanto Danilo, potenzialmente adattabile, i bianconeri hanno ben cinque difensori centrali. Non è da scartare l’idea di un sesto difensore acquistato, visto che Bonucci ha una certa età e Rugani non offre tante garanzie, ma per il momento potrebbe non essere la priorità. Priorità che invece potrebbe finire per essere la fascia sinistra, nonostante non vi sia ancora nulla in corso. Intanto, Presnel Kimpembe non sarà un nuovo rinforzo bianconero.

Il francese resta?

Il calciatore del Paris Saint Germain, infatti, potrebbe rimanere ancora nella capitale francese. Il giocatore avrebbe la volontà di rimanere nel club in cui è cresciuto, nonostante il pressing del Chelsea. I londinesi sarebbero pronti ad offrire fior di milioni pur di averlo in rosa, ma la trattativa potrebbe essere complicata.

I blues sono reduci dalla delusione Koundé, trattato per quasi due anni e che sembra avvicinarsi al Barcellona di Xavi. Kimpembe, dunque, potrebbe rimanere un calciatore dei parigini e provare l’assedio ad una Champions League divenuta un’ossessione per la dirigenza. Ossessione condivisa con la Juventus, che non la vince dalla stagione 1995/1996. Sarà una stagione sicuramente carica di emozioni la prossima, così come sembra esserlo anche quella di questo mercato estivo.