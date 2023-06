La Juventus rifiuta l’offerta dell’Atletico per Vlahovic

In uscita dalla Juventus, a causa della necessità della squadra torinese di fare cassa, l’Atletico Madrid ha parlato dell’ingaggio di Dusan Vlahovic e ha voluto inserire nell’affare anche Alvaro Morata. L’offerta è stata però respinta

La Juventus ha messo in vendita Dusan Vlahovic. Ad appena un anno e mezzo dal suo arrivo, la Vecchia Signora vedrebbe di buon occhio la possibilità di chiudere l’uscita del suo attaccante titolare. Fuori dalla Champions League, la squadra torinese ha bisogno di un buon introito nelle proprie casse per far quadrare i conti.

Come riportato da CalcioMercato, il prezzo di uscita fissato dalla Juventus è di 70 milioni di euro fissi, a cui vanno aggiunti i relativi bonus di rendimento, che potrebbero arrivare a 10 milioni di euro. Si tratta praticamente della stessa cifra pagata dalla Fiorentina per il giocatore nel gennaio 2022.

Un lungo elenco di squadre interessate

Tra le squadre che hanno bussato alla porta della Juventus c’è l’Atletico Madrid. La squadra biancorossa, che ha già lavorato sul possibile arrivo del balcanico quando ancora difendeva i colori della Fiorentina, era disposta a offrire Alvaro Morata come parte dell’affare, anche se la possibilità è stata respinta a Torino.

In Inghilterra sono ancora in attesa il Tottenham, che sta lavorando per proteggersi le spalle in caso di partenza di Harry Kane, e il Chelsea, che non baderà a spese per rafforzare la propria rosa. Il terzo in lizza è il Bayern Monaco, che dopo la partenza di Robert Lewandowski nella stagione 2022-2023 ha mostrato una mancanza di profondità davanti, a cui vuole porre rimedio.