La Juventus ritorna su Romero

La Juventus è alla ricerca di rinforzi per la difesa in vista della prossima stagione di Serie A e uno dei nomi emersi è quello del talentuoso difensore argentino Romero. Secondo le informazioni fornite dal giornalista sportivo Gaston Edul, la Vecchia Signora ha mostrato un chiaro interesse a ingaggiare il giocatore nella finestra di trasferimento estiva

Romero, 25 anni, si è fatto conoscere negli ultimi anni grazie alle sue eccellenti prestazioni sia con il Tottenham Hotspur in Premier League sia con la nazionale argentina, dove è stato titolare ai Mondiali del 2022. Anche la sua esperienza in Serie A è un vantaggio, avendo giocato in precedenza con l’Atalanta Bergamo.

Il profilo di Romero si adatta perfettamente a ciò che la dirigenza sportiva della Juventus sta cercando. La sua solidità difensiva, le sue doti di leadership e la sua visione di gioco lo rendono un obiettivo interessante per il club italiano. Tuttavia, non sarà facile assicurarsi la sua firma, poiché il Tottenham è intenzionato a trattenere una delle sue stelle migliori e non ha intenzione di lasciarlo andare facilmente.

Prezzo inaccessibile

Il prezzo del cartellino è stimato intorno ai 60 milioni di euro, una cifra considerevole che potrebbe rendere difficile l’affare per la Juventus. Tuttavia, il club italiano sta valutando diverse opzioni sul mercato e, oltre all’argentino, anche altri nomi come Mario Hermoso dell’Atletico Madrid hanno attirato l’interesse della Juventus.

La prossima stagione sarà fondamentale per la Juventus, che cercherà di riconquistare il ruolo di pretendente al titolo dopo tre stagioni senza successi. Il rafforzamento della difesa è una delle priorità del club e, anche se l’ingaggio di Romero potrebbe essere complicato, la sua qualità si adatterebbe senza dubbio perfettamente al piano di gioco della squadra italiana.