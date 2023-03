La Juventus sceglie il favorito in retroguardia

Nonostante le difficoltà incontrate in questa stagione, la vecchia signora sta ancora cercando di trovare soluzioni per migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione e ha già un nuovo interessante obiettivo

La Juventus sta ancora cercando di trovare soluzioni per rinforzare la rosa bianconera in vista della nuova stagione, ben consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare quest’estate. Il club italiano è consapevole delle difficoltà che dovrà affrontare quest’estate, a causa delle sanzioni, della loro irregolarità e delle scarse finanze del club.

Per questo motivo, su diversi media italiani si legge costantemente di nuovi giocatori legati alla squadra piemontese. La squadra transalpina ha deciso di muoversi regolarmente per alcuni di questi giocatori, in modo da avvicinarsi a una firma tra qualche mese. E ora ce n’è uno che rimane in cima alla lista.

Il desiderato e complicato Igor

In questo caso, è il 25enne brasiliano Igor, giocatore chiave per la Fiorentina, ad occupare la nostra attenzione. Il suddetto organo di informazione pone il difensore in cima alla lista dei desideri della squadra italiana per rafforzare la difesa.

Con un contratto fino al 2024, la squadra dello Stadio Artemio Franchi sta cercando di rinnovare il contratto del giocatore per evitare che vada via. Questo ha spinto la squadra di Massimiliano Allegri a reagire per evitare che il prolungamento avvenga. Difficilmente la viola sceglierà di privarsi del brasiliano, specialmente dopo aver rinnovato Milenkovic nella scorsa estate. La voglia è di continuare a crescere senza privarsi dei propri giocatori cardine, acquistandone altri congeniali al progetto.