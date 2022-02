La Juventus sfida l’Inter per Ginter

Dalla Spagna arrivano conferme sull’interesse di Juventus e Inter per Ginter. Andrà in scadenza con il Monchengladbach a fine stagione

Il prossimo 30 Giugno scadrà il contratto di Matthias Ginter con il Borussia Monchengladbach. Il difensore tedesco non ha intenzione di rinnovare e dunque sarà libero di firmare per chiunque voglia.

Secondo i colleghi spagnoli di Fichajes, alla corsa al giocatore si sarebbe ora aggiunta anche la Juventus oltre che l’Inter. In passato Ginter si è visto accostato anche al Real Madrid e al Bayern Monaco. Difficile capire dove si accaserà, dunque.

Le opzioni per Giugno e le alternative

Il 28enne nazionale tedesco potrà firmare per chi vorrà e dunque ecco che parte il fantamercato. Il difensore resta uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato estivo – visto anche l’esborso quasi economicamente nullo per averlo – e non è detto che non si aggiungano altre squadre.

L’Inter lo punta dallo scorso autunno, viste anche le prestazioni indecorose di Stefan De Vrij e la sua possibile partenza in estate. Direzione Newcastle o Tottenham.

Nel caso in cui l’olandese partisse, l’Inter potrebbe affondare il colpo. Anche se sembrerebbe essere una seconda scelta, con Bremer il preferito per i meneghini.

Stesso discorso ma leggermente differente per la Juventus, che potrebbe prelevare l’ex compagno del neo arrivato Denis Zakaria per rinforzare la retroguardia. Specialmente viste le difficoltà d’arrivare a Bremer, con Cairo che non vorrebbe cedere alla Juventus. Il tedesco dunque potrebbe essere il perfetto innesto difensivo, specialmente se dovesse partire De Ligt o ritirarsi Chiellini.